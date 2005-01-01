جواو فيليكس: لا أريد أن أكون كريستيانو رونالدو!

وكالات / سما /

يقود البرتغالي جواو فيليكس هجوم فريق اتلتيكو مدريد في مواجهة يوفنتوس يوم الأربعاء في المواجهة التي يسعى فيها الروخي بلانكوس في الانتقام من يوفنتوس الذي أخرجهم من البطولة العام الماضي ومن عدوهم القديم في مدريد كريستيانو رونالدو في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيظهر فيليكس لأول مرة مع أتلتيكو في البطولة الأوروبية الأهمية في مواجهة ضد مواطنه رونالدو والذي يرى البعض بأن جواو سيكون خليفته في تمثيل الكرة البرتغالية على أعلى المستويات.

وعن المقارنة بينه وبين كريستيانو قال فيليكس بشكلٍ مقتضب للصحافة: “كريستيانو هو كريستيانو..وأنا أريد أن أكون نفسي، أنا هنا في أتلتيكو مدريد لكي أكتب قصتي الخاصة”.

ولم يقدم فيليكس الأداء المنتظر منه في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة التي خسرها أمام ريال سوسييداد ليصبح عرضة للانتقادات بعد أن كان الجميع يتأمل في أن يصبح اللاعب الذي تم ضمه مقابل 126 مليون يورو هو مفاجأة الموسم في الليجا الإسبانية.

سيحاول نجم بنفيكا السابق أن يُقدم أداءاً كبيرة تحت أنظار أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو يوم الغد.

وكان اتلتيكو قد خرج من منافسات دوري الأبطال في العام الماضي بعد أن فاز ذهاباً على اليوفي بهدفين نظيفين في مدريد قبل أن يُقصيهم كريستيانو في مباراة العودة بعد تسجيل ثلاثة أهداف رائعة.