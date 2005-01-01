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الشرطة: كشف ملابسات جريمة ابتزاز عبر "الفيسبوك"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

كشفت الشرطـة اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي على موقع "الفيسبوك" طالت سيدة في الخليل .

وذكرت إدارة العلاقات العامـة والإعـلام في الشرطـة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة مفادها قيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية على موقع (الفيسبوك)، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل.

وأضافت بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بعملية الابتزاز والتحرز عليه.

وأكدت توقيف المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

#الفيسبوك #الشرطة

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