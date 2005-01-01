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محكمة هولندية تنظر في دعوى تقدم بها فلسطيني من مخيم البريج ضد غانتس

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة هولندية تنظر في دعوى تقدم بها فلسطيني من مخيم البريج ضد غانتس


القدس المحتلة / سما /

تراجع محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، طلبا للنظر في دعوى مدنية تطالب بتعويض من بيني غانتس، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، الذي ينافس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست اليوم.

وستعقد جلسة بشأن التداول بقبول الدعوى في محكمة جزئية هولندية. وقد رفع الدعوى مواطن هولندي من أصل فلسطيني مستندا الى قوانين "الاختصاص القضائي العالمي" في هولندا.

ويطالب إسماعيل زيادة بمبلغ 600 ألف يورو تعويضا عن استشهاد ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة إخوة وزوجة أخ وابن أخ، في قصف لمنزل العائلة في مخيم البريج في غزة عام 2014.

وقدم محامون عن غانتس وشريكه في الاتهام قائد القوات الجوية الإسرائيلية السابق عمير إيشيل طلبا برفض القضية، قائلين إن المحاكم الهولندية ليس لديها اختصاص قضائي للنظر في الدعوى.

وسيدفع المتهمون أيضا بأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية لأن الأحداث وقعت بينما كانوا ينفذون مهاما حكومية.

وقال غانتس في رد مكتوب على سؤال بشأن القضية: "الجيش الإسرائيلي هو أكثر جيوش العالم التزاما بالمعايير الأخلاقية، وأنا فخور بأني خدمت فيه لقرابة 40 عاما وبأني توليت قيادته".

وتنص قوانين الاختصاص القضائي العالمي على أن جرائم الحرب التي تُرتكب في الخارج يمكن أن تنظر بها محاكم هولندية إذا كان مواطنون هولنديون ضحايا مثل هذه الجرائم ولا يمكنهم التماس العدالة في مكان آخر.

وقالت ليسبيث زيجفيلد، محامية زيادة، إنها ستدفع بأنه لا سبيل للفلسطينيين للوصول إلى المحاكم الإسرائيلية.

وأضافت: "النظام القضائي الإسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين، خاصة المنحدرين من قطاع غزة، بمن فيهم موكلي الذي يعتبر أيضا عدوا".

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