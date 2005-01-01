5 صفات تريدها كل امرأة فى شريك حياتها

وكالات / سما /

كل امرأة تبحث عن الزوج المثالي ليشاركها حياتها، فليس كل إمرأة تبحث عن نفس الرجل ولكن هناك صفات مشتركة تبحث عنها كل فتاة لاختيار شريك حياتها المستقبلية والعاطفية والإجتماعية.

ووفقًا لدراسة تحدث عنها موقع blodsky أن اختيار الزوج ليس سهلًا، فكل فتاة متمسكة بصفات تريد أن تجدها فى زوجها.

وكشفت الدراسة عن 5 صفات يجب توافرها فى زوجك المستقبلي

1- الصدق

الصدق أساس كل علاقة، لأن المرأة تحتاج رجل صادق للوثوق به والاعتماد عليه.

2- المحبة والرعاية

فالجميع يحب أن يشعر بالمحبة والمرأة تحب أن يتقبل الرجل عيوبها ويحبها، والرعاية والاهتمام من أساس العلاقة الناجحة.

3- الطموح

تحب النساء الرجل الذي لديه هدف واضح ومحدد ولا تحب الكسول، فهي تحبز الرجل الذي لدية دوافع وشغف تجاه أحلامه.

4- الفكاهة

فمن الممكن أن تكون الحياة روتينية لذلك تحب النساء الرجل الفكاهي، فالرجل الذي يستطيع جعل المرأة تبتسم فسوف يفوز بقلبها.

5- التشجيع

تحب أغلب النساء الرجل الداعم لها والمحفز على تأدية أعمالها، فالمرأة تريد الرجل الذي يساعدها علي تحقيق أهدفها المهنية.