  1. الرئيسية
  2. هو وهي

5 صفات تريدها كل امرأة فى شريك حياتها

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 صفات تريدها كل امرأة فى شريك حياتها


وكالات / سما /

كل امرأة تبحث عن الزوج المثالي ليشاركها حياتها، فليس كل إمرأة تبحث عن نفس الرجل ولكن هناك صفات مشتركة تبحث عنها كل فتاة لاختيار شريك حياتها المستقبلية والعاطفية والإجتماعية.

ووفقًا لدراسة تحدث عنها موقع blodsky أن اختيار الزوج ليس سهلًا، فكل فتاة متمسكة بصفات تريد أن تجدها فى زوجها.

وكشفت الدراسة عن 5 صفات يجب توافرها فى زوجك المستقبلي

1- الصدق

الصدق أساس كل علاقة، لأن المرأة تحتاج رجل صادق للوثوق به والاعتماد عليه.

2- المحبة والرعاية

فالجميع يحب أن يشعر بالمحبة والمرأة تحب أن يتقبل الرجل عيوبها ويحبها، والرعاية والاهتمام من أساس العلاقة الناجحة.

3- الطموح

تحب النساء الرجل الذي لديه هدف واضح ومحدد ولا تحب الكسول، فهي تحبز الرجل الذي لدية دوافع وشغف تجاه أحلامه.

4- الفكاهة

فمن الممكن أن تكون الحياة روتينية لذلك تحب النساء الرجل الفكاهي، فالرجل الذي يستطيع جعل المرأة تبتسم فسوف يفوز بقلبها.

5- التشجيع

تحب أغلب النساء الرجل الداعم لها والمحفز على تأدية أعمالها، فالمرأة تريد الرجل الذي يساعدها علي تحقيق أهدفها المهنية.

#صفات #امرأة

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: حماس تجبي ما يقارب 70 مليون دولار شهرياً وتوجيهات بإنصاف الموظفين بغزة وتفريغات 2005!

اعتقال ثاني قيادي في "حماس" بالسعودية

تفاصيل جديدة حول الجدل الدرامي الذي كاد يؤدي إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي

مواقع مصرية تسرب صورا وفيديوهات فاضحة للمقاول محمد علي

غزة: العثور على جثة شاب برفح

توضيح هام بخصوص مساهمات 6% للمتقاعدين العسكريين بغزة

بالفيديو.. بوتين معلقا على هجمات "أرامكو": "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"

الأخبار الرئيسية

حتى الساعة 12:00: نسبة التصويت تسجل ارتفاعا و الأعلى منذ انتخابات العام 1984

النخالة يهدد : أي مساس بحياة الأسرى سيأخذ الأوضاع إلى منحىً آخر

هنية والرئيس عباس

استطلاع فلسطيني: أغلبية تؤيد استقالة الرئيس عباس لكن اذا جرت انتخابات يتفوق على هنية

حماس تجري مشاورات مع مصر وترسل تحذيرا لاسرائيل

كوخافي وأرغمان عارضا اقتراح و "رغبة نتنياهو الشديدة" شن عملية عسكرية واسعة ضد غزة