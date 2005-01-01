حماس: قضية الأسرى من أولوياتنا المركزية

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن قضية الأسرى في سجون الاحتلال ستبقى واحدة من الأولويات المركزية للحركة على مستويات العمل المختلفة.

وأضاف في تصريح صحفي له "مقاومتنا وشعبنا قدم تضحيات كبيرة من أجل حرية الأسرى التي هي واجب لهم علينا، وسنواصل العمل لتبييض سجون الاحتلال من أسرانا الأبطال".

وتابع "تتوهم ادارة سجون الاحتلال بأنها قادرة على كسر إرادة الاسرى، أو الالتفاف على مطالبهم العادلة، أو قتل الأمل بالانعتاق من عتمة السجن".

وواصل "يثبت أسرانا في كل مرة قدرتهم على مقارعة ظلم السجان، وانتزاع مطالبهم المشروعة، وفرض ارادتهم بأمعائهم الخاوية، وصدورهم العارية".

وختم قائلًا "عهد الأسرى علينا، أن ننتزع حريتهم، ونحطم قيدهم، ونبدد عتمة سجنهم، لأنهم ضحوا بحريتهم من أجل حرية شعبنا".