مظاهرات حاشدة في غزة تأييدا لتجديد تفويض الاونروا ودعما لمفوضها

غزة / سما/

شاركت حشود كبيرة من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وطلابها في مسيرات حاشدة أمام البوابة الرئيسية للاونروا "إقليم غزة" تأييدا لتجديد تفويض المنظمة الدولية ودعما لمفوضها العام بيير كرهينبول.

والقي أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الاونروا كلمة اكد فيها على ضرورة تجديد تفويضها ودعم مفوضها العام للجهود الكبيرة التي يبذلها في حماية الاونروا وافتتاح العام الدراسي في موعده واستمرار تقديم الخدمات.



واكد المسحال إن أي مس بالتفويض او وقف لخدمات الاونروا يعني كارثة إنسانية مطالبة المانحين بسداد التزاماتهم تجاه الاونروا والعمل على تجديد التفويض لخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

والقي احد طلاب الاونروا كلمة اكد فيها اهمية التعليم وضرورة وجود المنظمة الدولية وتجديد تفويضها .

والقي رئيس مجلس أولياء أمور طلاب الاونروا زاهر البنا كلمة اكد فيها على ضرورة تجديد تفويضها مشددا على ضرورة تطوير الخدمات واستمرارها.