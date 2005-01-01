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وفاة مصري سقط من الطابق السابع بسبب "فأر"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مصري سقط من الطابق السابع بسبب "فأر"


وكالات / سما /

توفي شاب مصري جراء اختلال توازنه وسقوطه من الطابق السابع في العاصمة القاهرة، بعدما أصيب بحالة من الفزع عندما شاهد فأرًا بجواره.

وتشير التحقيقات التي تجريها نيابة البساتين في القاهرة، إلى أن شابًا أصيب بالرعب عندما شاهد الفأر ولاذ بالفرار ليختل توازنه ويسقط من الطابق السابع ويلفظ أنفاسه الأخيرة في أحد مستشفيات المنطقة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات، تبين أنه ”أثناء قيام الضحية بتدخين سجائر بالقرب من بير السلم، أمام شقته في الطابق السابع، ظهر أمامه فأر، ما تسبب له في حالة فزع وأثناء محاولته الفرار اختل توازنه وسقط“.

وأكدت التحريات، أن الشاب توفي داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافه، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وأمرت النيابة بتشريح ودفن الجثة، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، سواء بوجود شبهة جنائية من عدمه.

#شاب مصري #فأر

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