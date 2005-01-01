  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان شامتا في السعودية: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا !!

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان شامتا في السعودية: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا !!


اسطنبول / وكالات/

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في معرض تعليقه على الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إلى تذكر من الذي شن الحملة العسكرية في اليمن.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي، عقب قمة الدول الضامنة لصيغة أستانا (روسيا، تركيا، إيران)، في أنقرة: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء (الدولة) بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها​​​. ما الذي يمكن أن تفعله الدول المتقدمة لليمن وسوريا؟ والكارثة الموجودة في فلسطين، ولكن للأسف، يحارب المسلمون الآن المسلمين. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت (الكارثة)".

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

وتقع بقيق على بعد حوالي 75 كيلومترا جنوب مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية؛ وتُعد من المدن الهامة بالمنطقة، لوجود الموقع الرئيسي لأعمال شركة "أرامكو"، وتضمّ أحد أكبر معامل تكرير النفط في العالم.

ومنذ 26 مارس 2015، تقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.

المصدر: سبوتنيك

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: حماس تجبي ما يقارب 70 مليون دولار شهرياً وتوجيهات بإنصاف الموظفين بغزة وتفريغات 2005!

اعتقال ثاني قيادي في "حماس" بالسعودية

تفاصيل جديدة حول الجدل الدرامي الذي كاد يؤدي إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي

مواقع مصرية تسرب صورا وفيديوهات فاضحة للمقاول محمد علي

غزة: العثور على جثة شاب برفح

توضيح هام بخصوص مساهمات 6% للمتقاعدين العسكريين بغزة

بالفيديو.. بوتين معلقا على هجمات "أرامكو": "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"

الأخبار الرئيسية

النخالة يهدد : أي مساس بحياة الأسرى سيأخذ الأوضاع إلى منحىً آخر

هنية والرئيس عباس

استطلاع فلسطيني: أغلبية تؤيد استقالة الرئيس عباس لكن اذا جرت انتخابات يتفوق على هنية

حماس تجري مشاورات مع مصر وترسل تحذيرا لاسرائيل

كوخافي وأرغمان عارضا اقتراح و "رغبة نتنياهو الشديدة" شن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

صور : انطلاق الانتخابات الاسرائيلية لاختيار الكنيست الـ22