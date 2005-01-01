أيمن عودة يدعو لإسقاط اليمين ونتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، المشارِكة في انتخابات البرلمان الإسرائيلي" الكنيست" إن المواطنين العرب، يريدون المساهمة في إسقاط اليمين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الانتخابات التي تجري اليوم الثلاثاء.

وقال عودة للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في مدينة حيفا: "نريد أن نساهم بمنع اليمين المتطرف برئاسة المهووس بنيامين نتنياهو من أن يستمروا في الحكم".

وفي إشارة إلى انتخابات إبريل/نيسان الماضي، قال عودة: "منذ اليوم صباحًا، أستطيع أن أشعر أنه مقارنة مع الانتخابات السابقة، فمن الواضح أن نسبة التصويت تزيد".

وأضاف: "يريدون أن يفرضوا علينا أن نكون مواطنين درجة (ب) ولكن نحن لا نقبل لأنفسنا أن نكون مصوتين درجة (ب)، أي أن نصوّت أقل من المعدل العام، نريد أن نكون مصوتين درجة (أ) بالطريق إلى أن نكون مواطنين درجة (أ) كما يليق بأهل البلاد الأصليين".

وتابع عودة: "هذه الانتخابات تاريخية ومفصلية وشعبنا على قدر التحدي".

واستنادًا إلى معطيات دائرة إحصاء الاحتلال، يُشكل المواطنون العرب نحو 20% من عدد السكان في مناطق 48.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام، في إسرائيل، حصول القائمة المشتركة على 11 مقعدًا أو أكثر، من أصل 120 مقعدًا، في الانتخابات القادمة.

وتقول القائمة المشتركة، إن عدد أصحاب حق الاقتراع العرب في الانتخابات، هو مليون صوت.

والقائمة المشتركة هي ائتلاف ما بين 4 أحزاب عربية.

وكانت نسبة المشاركة العربية في الانتخابات التي جرت في العام 2015، بلغت نحو 63%.

ولكن في الانتخابات الأخيرة في إبريل /نيسان 2019، كانت نسبة المشاركة 50%.

وفتحت صباح اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية على أن تبدأ النتائج الأولية لها بالظهور في ساعة متأخرة من مساء اليوم.