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انتصاران للزيتون والأقصى في الأولى

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران للزيتون والأقصى في الأولى


غزة / سما /

فاز الزيتون على نظيره خدمات البريج (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الدرجة الأولى.

وسجل ثلاثية الزيتون شادي بصلة "هدفين" (25 و31), ومحمد الحمامي (44), في حين أحرز هدف البريج حازم قفة (95).

وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للزيتون عبر محمد إسليم (64).

ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس, وبقي رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

الأقصى – القادسية (2-1)

وتفوق الأقصى على منافسه القادسية بصعوبة (2-1).

وتقدم القادسية عن طريق مهدي أبو عرمانة (11), قبل أن يردّ الأقصى بهدفين عبر عبد الله إسماعيل (12), وإسماعيل أبو نادي (76) من ركلة جزاء.

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع, وتوقف رصيد الخاسر عند 3 نقاط في المركز العاشر.

#نادي الزيتون #نادي الأقصى

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