كتائب المقاومة الوطنية تحذر الاحتلال من التغول بالدم الفلسطيني

غزة / سما/

أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن جاهزيتها الكاملة للتصدي لأي عدوان اسرائيلي محتمل يستهدف أبناء الشعب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مسير ليلي وانتشار عسكري نظمته للمئات من مقاتليها في المحاور الشرقية لمدينة غزة، أكدت فيه أن تهديدات الاحتلال وقادته لن تخيف المقاومة ولن ترهب شعبنا، متوعدةً برد قاس في حال شُن عدوان جديد على القطاع.

وحذرت الكتائب حكومة الاحتلال من استعمال ورقة غزة في بازار الانتخابات الاسرائيلية، والتغول بالدم الفلسطيني، وأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدوان الاحتلال.

وأضافت الكتائب أن المقاومة تواصل الاعداد والتجهيز لمواجهة عدوان الاحتلال، وتمتلك من المقاتلين والعتاد والوسائل والإمكانيات ما سيذهل الاحتلال ويربك صفوفه وكل حساباته الخاسرة.

