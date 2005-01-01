عشراوي تطلع وفدا نسائيا أميركيا وبريطانيا على آخر المستجدات

رام الله / سما /

اطلعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي وفدا نسائيا أميركيا وبريطانيا على آخر المستجدات السياسية في فلسطين والمنطقة، والانتخابات الإسرائيلية، واتجاه إسرائيل نحو اليمين المتطرف.

كما أطلعت عشراوي الوفد الذي ضم ناشطات يمثلن العديد من القطاعات الفاعلة في مجتمعاتهن، على التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي- الأميركي، والخطوات والقرارات الأميركية اللامسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، ولفتت إلى انتهاكات دولة الاحتلال المدعومة من الإدارة الأميركية والتي تطال ليس فقط الفلسطينيين، إنما دول عربية أيضا.

وأجابت خلال اللقاء على العديد من الأسئلة التي تضمنت استفسارات حول سبل تعزيز المجتمع الفلسطيني في مواجهة سياسة التطهير العرقي، والمجتمع المدني ودوره في حماية الديمقراطية والتعددية، ودور النساء والشباب وآليات تعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار وحل النزاعات وصنع السلام، اضافة الى أهمية تجديد النظام السياسي عبر اجراء الانتخابات.

وأكدت عشراوي في نهاية اللقاء أن الاحتلال الإسرائيلي يعد المعيق الأساسي أمام أي تنمية ونهضة وتطور وقالت: "لا يمكننا أن نمارس حياتنا بشكل طبيعي ونحن نقبع تحت الاحتلال، ونحن بحاجة لمعالجة الأسباب الجذرية وإخضاع اسرائيل للمحاسبة والمساءلة والعقاب، ووضع حد لاحتلالها غير الشرعي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة كامل حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".