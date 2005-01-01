إسرائيل تهاجم مواقع إيرانية على الحدود السورية العراقية

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن تقارير عربية، أن سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم الليلة، مواقع عسكرية تابعة لإيران، على الحدود العراقية السورية.

وقالت القناة 13 العبرية، نقلا عن وسائل إعلامية عراقية، إن طائرات إسرائيلية، استهدفت الليلة، مواقع للميلشيات الشيعية، في مدينة بوكمال العراقية، على الحدود مع سوريا.

وأضافت القناة، انه لم تقع أي اصابات في هذه الهجوم، مشيرةً الى أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال أيام، المنسوب لإسرائيل، والذي يستهدف مواقع إيرانية بالعراق.