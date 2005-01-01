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"بن شمعون" : السلطة الفلسطينية تريد "غانتس" في الحكم وحماس تفضل نتنياهو

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بن شمعون" : السلطة الفلسطينية تريد "غانتس" في الحكم وحماس تفضل نتنياهو


القدس المحتلة/سما/

قالت الصحفية الاسرائيلية "دانا بن شمعون" ان الانقسام الفلسطيني واضح بالنسبة للانتخابات الاسرائيلية في تاييد غزة والضفة لفريقين مختلفين رغم ما يدعيه الفلسطينيون من ابتعاد عن الساحة الانتخابية الاسرائيلية.

وقالت "بن شمعون" في تغريدة لها على تويتر ان السلطة الفلسطينية تؤيد معسكر رئيس الاركان السابق رئيس حزب " ابيض ازرق" فيما تؤيد حماس وصول نتنياهو الى السلطة.

ونقلت "بن شمعون" عن مسؤول فلسطيني قوله ان حماس تريد وصول نتنياهو الى السلطة ولو وضعوا صناديق اقتراع بغزة فان التيار المركزي في حماس سيصوت لنتنياهو.

وتابعت " حماس تؤمن بان اسرائيل تحت حكم نتنياهو ستبقي حماس في الحكم وانها ستحصل على الهدايا منه بعد الانتخابات الحالية".

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