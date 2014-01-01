الجنائية الدولية تنظر في دعوى ضد غانتس بشأن حرب غزة

القدس المحتلة / سما /

تنظر محكمة الجنايات الدولية، اليوم الثلاثاء، في دعوى ضدّ بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، والذي كان رئيسًا لأركان جيش الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن فلسطينيين من عائلة زيادة، رفعوا دعوى ضد غانتس وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل، يتهمونهما فيها بالتسبب بقتل أفراد عائلة كاملة بعد قصف المنزل وهم بداخله في مخيم البريج وسط قطاع غزة في 20 يوليو/ تموز 2014.

وأشارت القناة، إلى أن أحد أفراد هذه العائلة يقطن في هولندا ورفع دعوى بعد استشهاد أفراد عائلته من بينهم أمه وأشقائه وشقيقته.

وعقّب غانتس على ذلك بالقول "إن الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، وأنا فخور بخدمته وقيادته وعملي فيه لمدة 40 عامًا، وحين أصبح رئيسًا للوزراء سأواصل تقديم الدعم المطلق واللا محدود للجيش وفي كل المجالات".