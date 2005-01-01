زيدان في ورطة قبل مواجهة باريس في الأبطال

وكالات / سما /

يستضيف باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، غداً الأربعاء، نظيره القادم من إسبانيا ريال مدريد، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الباريسيين “حديقة الأمراء”.

وسيكون الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أمام ورطة تخص خط الدفاع، في ظل الغيابات التي ضربت الفريق، بتأكد غياب مارسيلو للإصابة وسيرجيو راموس للإيقاف.

وبذلك، سيراهن زيدان على صفقاته الجديدة، لكن المهمة لن تكون سهلة، لأن الفريق الباريسي عازم على تحقيق الانتصار داخل ملعبه، رغم غياب أبرز نجومه، لأسباب تتأرجح بين الإصابات والعقوبات الانضباطية.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ريال مدريد أغلق سوق الانتقالات بصرف 305 مليون يورو، وهذا الأمر هو ما وصفه فلورينتينو بيريز بالجهد الكبير خلال مؤتمره الأخير أمام أعضاء النادي الملكي، حيث تعاقد مع 5 لاعبين لتجديد دماء الفريق.

وأضافت الصحيفة: “ما يرغب به المشجعون هو رؤية التعاقدات الجديدة في منافسة دوري الأبطال، ورؤيتهم يحققون اللقب في آخر الموسم”، وأوضح نفس المصدر: “الجميع يعلم سبب هذا التأخير في عدم رؤية هذه التعاقدات، فقد ضربت الإصابات معظمهم”.

لكن ضد باريس سان جيرمان، سوف يشاهد المشجعون 3 لاعبين في التشكيلة الأساسية، حيث سيعتمد زيدان بدون شك على مواطنه فيرلاند ميندي ليحل مكان المُخضرم مارسيلو، الذي تعرض للإصابة أمس الاثنين.

ومع امتثال البلجيكي إدين هازارد للتعافي بصفة تامة من الإصابة التي عانى منها قبل انطلاق الموسم، وظهوره الرسمي الأول ضد ليفانتي في الليجا، فسيكون جاهزاً لموقعة حديقة الأمراء.

كما سيلعب إدير ميليتاو في خط الدفاع بجانب الفرنسي رافائيل فاران، مع العلم أن المدافع البرازيلي لم يُشارك هذا الموسم مع ريال مدريد، سوى ضد ليفانتي كبديل لمدة 30 دقيقة فقط.

واختتمت صحيفة (ماركا) تقريرها بالقول: “من جانب آخر، سوف نشاهد خاميس مع الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد أن كان قريباً من المغادرة في الميركاتو الصيفي المنقضي”.