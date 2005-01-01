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كلوب: ليفربول ليس الأفضل في أوروبا بسبب السيتي !

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: ليفربول ليس الأفضل في أوروبا بسبب السيتي !


وكالات / سما /

أعرب السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي عن وجهة نظره بأن مانشستر سيتي هم أفضل فريق في العالم.

ولم تنجح مساعي الريدز نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي رغم المنافسة الشرسة مع أزرق مانشستر حتى المباراة الأخيرة، ولكن في المقابل، استطاع فريق ملعب أنفيلد الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على توتنهام في النهائي.

ويعتلي زملاء محمد صلاح صدارة جدول ترتيب فرق البريميرليج هذا الموسم بعد انتهاء 5 جولات من عمر المسابقة، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، وبفارق 5 نقاط كاملة عن كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

صاحب الـ 52 عاماً قال عشية موقعة نابولي الإيطالي في دوري الأبطال “لا يمكننا أن نكون أفضل فريق في أوروبا، لأن مانشستر سيتي هم أفضل فريق في العالم، وهذا نفس الكوكب الذي سمعت عنه !”.

وأضاف “هناك الكثير من الفرق الجيدة هناك وعليك إثبات أنك مع الأفضل باستمرار”.

وتابع “الموسم الماضي، كنا جيدين حقاً. لستُ متأكداً من أننا كنا أفضل فريق في أوروبا، لكننا كنا في حالة جيدة حقاً في اللحظات المناسبة، وهذا السبب وراء أننا فزنا بدوري الأبطال”.

#يورجن كلوب #ليفربول

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