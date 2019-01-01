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تفاصيل عقد دي خيا الجديد مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عقد دي خيا الجديد مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيراً بشكل رسمي عن توصله لإتفاق من أجل تجديد عقد حارس مرماه الأول الإسباني ديفيد دي خيا.

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه تجديد عقد ديفيد دي خيا.

وأكد مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي أن ديفيد دي خيا وقع على عقود بقائه في مانشستر يونايتد على الأقل حتى صيف عام 2023 مع وجود بند خيار تجديد سنة إضافية يرجع إلى النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ديلي ريكورد” الإنجليزية أن دي خيا وقع على عقد مدته 4 سنوات مع خيار تمديد سنة إضافية مقابل راتب سنوي قيمته 15 مليون جنية إسترليني.

وأنقذ مانشستر يونايتد نفسه من ضياع خدمات الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي كان من المفترض أن ينتهي عقده الصيف القادم مع الشياطين الحمر، قبل توقيعه على عقد جديد منذ قليل.

#دي خيا #مانشستر يونايتد

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