كونتي: برشلونة لن يكون سعيداً بمواجهة إنتر ميلان

وكالات / سما /

أعرب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي عن اعتقاده بأن برشلونة لن يكون سعيداً بمواجهة فريقه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا التي جرت الشهر الماضي عن تواجد إنتر ميلان في مجموعة تضم برشلونة ، وهي المرة الثانية على التوالي بعد الموسم الماضي.

وقال كونتي لموقع الاتحاد الأوروبي : “نريد أن نجعل جماهيرنا فخورين بتقديم نوع من كرة القدم التي تثير إعجابهم ، من الصعب تحديد الأهداف المرسومة ولكننا سنراها مع مرور الوقت”.

وحول مشروعه في دوري أبطال أوروبا وأجاب : “الشيء المهم هو إعطاء جهد بنسبة 110 في المئة والابتعاد عن الندم ، أعرف مدى صعوبة الفوز بدوري الأبطال وكم هو مؤلم خسارة النهائي”.

وتابع بقوله : “دوري أبطال أوروبا هي مسابقة يمكن أن يتغير فيها كل شيء ، هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها مثل الشكل والتكتيك وقائمة اللاعبين وقبل كل شيء علاقتك مع اللاعبين”.

وفيما يتعلق بمواجهة برشلونة واضاف : “وجود برشلونة في مجموعتنا سيكون رائعاً ، هي مواجهة ستدفعنا إلى تقديم أفضل ما لدينا ، أعتقد أيضاً أن برشلونة لن يكون سعداء بمواجهتنا ، مواجهة الفرق الكبيرة ستكون أفضل طريقة لمعرفة أين نحن”.