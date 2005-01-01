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يوفنتوس يتعرض إلى ضربة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتعرض إلى ضربة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد


وكالات / سما /

تعرض نادي يوفنتوس إلى ضربة قوية قبل يومين فقط على المباراة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيفتقد فريق السيدة العجوز إلى خدمات المهاجم دوجلاس كوستا خلال الأسبوعين المقبلين على الأقل ، لكن النجم البوسني ميراليم بيانيتش سيكون جاهزاً للعب في مواجهة أتلتيكو مدريد.

واضطر كلٍ من كوستا وميراليم بيانيتش لمغادرة الميدان في المباراة التي انتهت بسقوط يوفنتوس بنتيجة التعادل السلبي ضد فيورنتينا يوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأصدر الجهاز الطبي التابع لنادي يوفنتوس بياناً يشرح إصابة النجم البرازيلي ، حيث يعاني دوجلاس كوستا من تمزق صغير في عضلة الفخد اليمنى ، وسيتم إعادة تقييمه في غضون أسبوعين.

وترجح الصحافة الإيطالية أن يغيب اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عاماً عن ديربي إيطاليا ضد إنتر ميلان ، والتي ستقام في السادس من أكتوبر / تشرين الأول في ملعب جوزيبي مياتزا.

ومع ذلك ، فإن التوقعات أفضل بالنسبة إلى ميراليم بيانيتش ، حيث أكد البيان الرسمي الصادر عن السيدة العجوز أنه يعاني من آلام عضلية بسيطة وقد تدرب بشكل منفرد في مران اليوم الاثنين.

#يوفنتوس #أتلتيكو مدريد

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