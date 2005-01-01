الاحتلال يطلق سراح وداد البرغوثي.. إقامة في الرام ولا فيسبوك

رام الله / سما /

أطلقت سلطات الاحتلال في وقت متأخر مساء الاثنين، سراح أستاذة الإعلام في جامعة بيرزيت، وداد البرغوثي، عن حاجز جبارة قرب طولكرم، بشروط.

واشترطت محكمة الاحتلال في "عوفر" على وداد البرغوثي (61 عامًا) من قرية كوبر شمال غرب رام الله، دفع كفالية ماليّة قميتها 40 ألف شيكل، وإجبارها على الإقامة في منطقة مصنّفة (ج) إلى حين جلسة المحاكمة المقبلة، ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد أقارب وداد في حديث لوسائل إعلام محلية إنها توجّهت بالفعل إلى بلدة الرام شمال القدس، للإقامة فيها، بعد تقييد المحكمة العسكرية الإسرائيلية لحركتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الجامعية وداد البرغوثي في الأول من أيلول الجاري، بعد اقتحم منزلها في بلدة كوبر، علمًا أن الاحتلال يعتقل نجليها قسام وكرمل.