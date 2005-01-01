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الاشغال بغزة تقوم بأكبر عملية بحث ميداني تشمل 40 ألف أسرة فقيرة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة م. ناجي يوسف سرحان أن الوزارة تقوم هذه الأيام بأجراء أكبر عملية بحث ميداني للأسرة الفلسطينية الفقيرة في قطاع غزة المحتاجة للسكن لعدد 40 ألف أسرة فقيرة بالقطاع.

وشدد وكيل الوزارة سرحان أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة لإنجاز البحث الميداني حيث استطاعت إجراء عمليات البحث لعدد 24 ألف أسرة خلال الأشهر الماضية، ومازال البحث مستمرا لباقي الأسر بهدف توفير قاعدة بيانات محوسبة عن هذه الأسر من أجل استجلاب تمويل لمشاريع الترميم وبناء وحدات سكنية جديدة .

وأكد م. سرحان أنه بخصوص الاتصالات والاستفسارات الواردة من الجمهور للوزارة – على أن طواقم البحث الميداني التابعة للوزارة ستصل لجميع المواطنين المسجلين ضمن القوائم مشيرا إلى أن التسجيل في الوزارة متوقف حاليا حتى الانتهاء من القوائم الموجودة بالوزارة .

#الاشغال العامة

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