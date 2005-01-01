ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها، إعلان "كهرباء القدس" المناطق التي ستخضع لقطع التيار في 22 و23 من الشهر الجاري، وعقد الحكومة جلستها الأسبوعية في الأغوار وإطلاقها خطة لتعزيز صمود المواطنين فيها.

كما تناولت الصحف، خبر الانتخابات العامة في إسرائيل التي انطلقت اليوم، وهدم الاحتلال لمنزل وغرفتين زراعيتين بالولجة، وعربدة المستوطنين في دوما.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس يعزي بوفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل

مصرع طفلة دهسا وسط قطاع غزة وشاب بحادث سير شمال سلفيت

رئيس "الأليكسو" السابق يهدي نسخة من كتابه "من تربية القرية إلى تربية الدولة" للرئيس عباس

الحكومة تجتمع في الأغوار وتعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين فيها

اشتية: الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والتهديد بضمها غير قانوني ونشكر كل الدول التي أدانت هذا القرار

الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين بالولجة ومستوطنون يعربدون في دوما

سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الاداري للأسير سلطان خلوف.. وجهود مصرية لإنقاذ حياته

الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة وقطاع غزة اليوم

31 قائمة تخوض انتخابات الكنيست اليوم وحظر نقل بدو النقب لمراكز الاقتراع

الصين تحذر إسرائيل من عواقب الإجراءات أحادية الجانب

"كهرباء القدس" تنشر المناطق التي ستخضع لقطع التيار في 22 و23 الجاري

"الأيام":

3 وفيات بحوادث مختلفة في النصيرات وكفل حارس ورفح

الإسرائيليون يفاضلون اليوم بين نتنياهو وغانتس وليبرمان ينتظر أن يلعب دور "صانع الملوك"

يوم قبل الانتخابات: نتنياهو يتعهد بضم مستوطنات الخليل

الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في الأغوار وتطلق خطة لتعزيز صمود المواطنين فيها

الاحتلال يهدم في قرية الولجة ومستوطنون يهاجمون عينابوس ودوما

انضمام 100 أسير إلى الاضراب في "ريمون" بعد رفض إدارة السجن الاستجابة إلى مطالبهم

تقارير: انتخابات الكنيست كادت تتأجل بسبب حرب أراد نتنياهو شنها على القطاع

تقنين التيار الكهربائي يومي 22 و23 الجاري في مناطق بمحافظات رام الله وبيت لحم وأريحا

"القدس":

تحريض اسرائيلي لهدم مدرسة بالسموع

الصين تدعو إسرائيل إلى الحفاظ على أساس عملية السلام

إصابات خلال مواجهات ببيت أمر وعينابوس.. هدم منزل وغرفتين زراعيتين وأسوار في الولجة

مجلس الوزراء يعلن إطلاق خطة لتعزيز صمود المواطنين بالأغوار المهددة

انتخابات عامة في إسرائيل اليوم

كهرباء القدس: تسلمنا الإنذار الثالث بقطع التيار بعد أيام

دفعات جديدة من الأسرى تشرع بالإضراب عن الطعام

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ركزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية على المنافسة الشديدة بين الليكود والازرق والأبيض في افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي انطلقت الساعة 7 صباحا.

صحيفة هآرتس:

اليساريون عليهم الاختيار بين حزبين.. تفوق الأزرق والأبيض شيء رائع لكن الانتخابات أكبر من كتلة اليسار

ترمب: يبدو أن إيران مسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية

سمحت لجنة الانتخابات بعقد مؤتمر شاس على الرغم من أن بلدية القدس قامت بتمويله

نتنياهو يدعي ان غانتز وعد الطيبي وايمن عودة بحقيبة وزارية

هآرتس في افتتاحيتها: تتيح انتخابات الكنيست الثانية والعشرين اليوم للمواطنين فرصة أخرى لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو.

صحيفة معاريف:

لحظة الحقيقة اقتربت.. كل الأرقام تؤجل الى ما بعد الانتخابات التي تجري اليوم

عدد الأشخاص الذين يحق لهم التصويت اليوم 6 مليون و394 الف شخص

عدد القوائم والأحزاب التي تتنافس على الانتخابات الـ22 للكنيست هي 29 قائمة وحزب

عدد صناديق الاقتراع 11 ألفا و163 صندوقا وكل مقعد في الكنيست يحتاج إلى 35 الف صوت و910 أصوات.

جانتز يقول لنتنياهو: أنت الشخص الذي يجب أن يخجل من نفسه أنت تنشر الأكاذيب طوال اليوم

صحيفة إسرائيل اليوم:

الجولة الثانية من الانتخابات الديموقراطية اقوى من أي وقت مضى

صناديق الاقتراع تفتح من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 10 ليلا

قبل التصويت الخيارات مفتوحة.. اما حكومة يمين او حكومة وحدة وطنية

لقاء روحاني وبوتين واردوغان لمناقشة الوضع في سوريا

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: اغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة

ترمب: يبدو أن إيران مسؤولة عن الهجوم السعودي.