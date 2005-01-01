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الإسرائيليّون يصوّتون اليوم لاختيار الكنيست الـ22

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإسرائيليّون يصوّتون اليوم لاختيار الكنيست الـ22


القدس المحتلة / سما /

 انطلقت في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست الجديد، بعد خمسة أشهر من انتخابات لم تفض إلى اتّفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ويحقّ لـ 6 مليون إسرائيلي و394 ألفًا التّصويت للاختيار من بين 29 قائمة تتنافس في هذه الانتخابات. وجرى منذ السابعة صباحًا افتتاح 11 ألفًا و163 مركز اقتراع، ومن المقرر أن تستمرّ العملية الانتخابية حتى العاشرة مساءً.

ولتأمين إجراء الانتخابات، نشرت إسرائيل 19 ألف شرطيّ، وفرضت طوقًا أمنيًا على الأراضي الفلسطينية لمدة 24 ساعة بدءًا من منتصف الليلة الماضية.

وسبق أن صوّتت الهيئات الدبلوماسية في الخارج، واقترع جنود الجيش الإسرائيلي في مراكز اقتراع وُضعت داخل قواعد عسكرية.

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