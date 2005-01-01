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اشتية يطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال

الإثنين 16 سبتمبر 2019 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطلع عضو برلمان ألماني على انتهاكات الاحتلال


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، مع عضو البرلمان الألماني يورن بوهمي، آخر التطورات السياسية، وأطلعه على انتهاكات الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء، خلال استقباله بوهمي في مكتبه بمدينة رام الله، إن "إسرائيل والمتمثلة برئيس حكومتها نتنياهو، تعمل على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما من خلال تهويد القدس، ومصادرة وضم الأراضي، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني، واستمرار عزلها لقطاع غزة".

وأضاف: "على المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي، المسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، للحفاظ على حل الدولتين من التلاشي، ردا على نية إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية، وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها".

واستعرض رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة "الصمود المقاوم"، وسبل تحقيقها ونجاحها، خاصة من خلال تعزيز المنتج الوطني، وخلق فرص العمل، ومساندة كافة الجهود لإعادة الوحدة الوطنية.

وطالب اشتية ألمانيا بالمساعدة في إنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، مشيرا إلى أن أبرز أهدافها هو إعادة تأهيل خريجي الجامعات، لا سيما العاطلين عن العمل، وربطهم بمتطلبات السوق.

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