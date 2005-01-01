حركة فتح بالخليل تقرر مقاطعة حكومة "أشتية" لعدم تقديمها الدعم في مهرجان العنب

الخليل / سما /

أعلنت حركة فتح "اقليم شمال الخليل" عن مقاطعة حكومة محمد أشتية لعدم تقديمها الدعم والمشاركة في "مهرجان العنب الفلسطيني".

وافادت الحركة في بيان صدر عنها مساء يوم الاثنين، انه ونظراً الى عدم وجود اي شكل من أشكال التعاون او الدعم او المساندة من قبل الحكومة لهذا المهرجان وفي ظل مماطلة واعتذار رئيس الحكومة عن حضور افتتاح فعاليات هذا المهرجان رغم وجود ترتيب وتأكيد مسبق لحضوره، فإنها تعتذر عن استقبال او الترحيب بأي أحد من أعضاء الحكومة في هذا المهرجان".

وافادت الحركة في بيان صدر عنها ، انه استنادا الى توجيها الرئيس، بضرورة تمكين المواطن وتعزيز صموده صناعيا وزراعيا واقتصاديا، يشهد إقليم شمال الخليل بعاصمتهِ مدينة حلحول حدثا وطنيا اقتصاديا وزراعيا، والمتمثل في (مهرجان العنب الفلسطيني) والذي سيمتد خلال الفترة من 21 وحتى 23 من أيلول، والذي تقوم عليه غرفة تجارة شمال الخليل وجميع البلديات والمؤسسات وفعاليات شمال الخليل".

وأكد البيان على ان هذا المهرجان يعد الحدث الإقتصادي والزراعي الأهم على مستوى الوطن.