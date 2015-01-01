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مواقع مصرية تسرب صورا وفيديوهات فاضحة للمقاول محمد علي

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواقع مصرية تسرب صورا وفيديوهات فاضحة للمقاول محمد علي


القاهرة /وكالات/

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم بعض الصور ومقاطع الفيديو الشخصية للمقاول والفنان محمد علي الذي ذاع صيته في مصر الأسبوع الماضي.

وكانت صفحة "سكر برة" المصرية قد نشرت صورتين أثناء وجود محمد علي في إحدى الملاهي الليلية، ومقطعا مصورا مع فتاة أجنبية تحاول الحديث باللغة العربية.

وعلّقت الصفحة بسخرية على المقاطع المنشورة بقولها: "ومعانا المناضل محمد علي من ملهى ليلي في إسبانيا وهو بيناضل هناك من أجل الناس الغلابة في مصر".

وكان محمد علي قد بدأ في نشر سلسلة من الفيديوهات منذ أسبوعين تقريبا يتهم فيها القوات المسلحة المصرية بوقائع فساد، وهو ما ردّ عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده، وحرّك الإعلام المصري لمواجهته، ثم رد عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن مؤتمر الشباب الثامن في القاهرة المقام يوم السبت، 14 سبتمبر الجاري، بقوله: "والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء".

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