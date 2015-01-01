اعتقال ثاني قيادي في "حماس" بالسعودية

سما / وكالات/

كشفت مصادر سياسية وعائلية فلسطينية النقاب عن اعتقال السلطات السعودية القيادي في حركة حماس ورجل الأعمال أبو عبيدة الآغا ووضعه في سجن "ذهبان" السياسي بجدة.

وبحسب صحيفة "الخليج أون لاين" فإن المعتقل، أبو عبيدة هو ابن أبرز المؤسسين لحركة حماس، خيري الآغا، الذي توفي بالسعودية في 2014 بشكل طبيعي.

ووفقا للصحيفة فإن الأغا يعد من قيادات حركة حماس في المملكة، وهو حاصل على الجنسية السعودية، ولا يوجد تفسير لاستمرار اعتقاله في السجون السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية تعتقل الآغا لما يزيد عن سنة ونصف، دون وجود معلومات محددة حول سبب اعتقاله.

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية قالت في سبتمبر 2015، إن الآغا يرأس اللجنة المالية لحركة حماس في السعودية.

يذكر أن حركة حماس كشفت، الاثنين الماضي، عن اعتقال السلطات السعودية لأحد قياديها ومسؤول إدارة العلاقة مع المملكة محمد الخضري، رغم تقدمه في السن (81 عاما)، كما اعتقلت نجله أيضا.

وبحست الصحيفة فقد وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان احتجاز السلطات السعودية 60 فلسطينياً، بينهم حجاج وطلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، مطالباً في الوقت ذاته بالكشف الفوري عنهم، وإطلاق سراحهم على ما لم يوجه اتهام لهم بارتكاب مخالفة فيه.