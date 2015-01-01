جهود مصرية للإفراج عن الأسير المضرب سلطان خلوف

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن جهوداً مصرية حثيثة تُبذل، من أجل التوصل لاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسير سلطان خلوف والافراج عنه.

ولفتت الهيئة أن الأسير خلوف 38عاماً، من قرية برقين مدينة جنين، والقابع حالياً في مشفى "قبلان" الإسرائيلي، قد دخل مرحلة حرجة وصعبة، بعد مُضي 61 يوماً، على اضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأشارت إلى أن الأسير يعاني حالياً من خلل في الدماغ وتقرحات شديدة في الفم وضعف شديد في الرؤية وآلام في مختلف أنحاء جسده، ونقص كبير بالوزن، كما أنه يشتكي من "شهقة" مستمرة ولا يستطيع القيام بأي حركة، ويعاني من صداع شديد بالرأس.