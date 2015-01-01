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الرئيس اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على الدول العربية عبر "صفقة القرن "

الإثنين 16 سبتمبر 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على الدول العربية عبر "صفقة القرن "


بيروت /سما/

 دعا الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين إلى التنبه لمخطط اسرائيلي يهدف لفرض حلول على الدول العربية عبر "صفقة القرن".

وقال عون ، خلال استقباله وفدا من المشاركين في مؤتمر الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب الذي بدأ أعمال دورة جمعيته العمومية الـ28 اليوم في بيروت ، إن اسرائيل ترى أن الظروف مؤاتية لتحقيق مبتغاها في ظل التشرذم القائم بين الدول العربية.

وأضاف أن "محاولة فرض الحلول علينا يجب أن توقظ الجميع للعودة إلى القضية الأساسية، لأنه في حال حصل غير ذلك، لا نعلم ما هي النهاية التي سنصل اليها ولكن من المؤكد أنها ستكون صعبة جداً، فضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل أصبح من الوسائل الأساسية التي تستعمل في السباق الانتخابي الإسرائيلي".

وتابع :"لذلك علينا اليوم العودة لحمل شعار فلسطين، شعار القضية الأساسية، ولنصغي إلى صوت العقل والقلب، خصوصاً أن إسرائيل لا تعمل فقط على مستوى أفراد، بل على مستوى شعوب، بهدف بث التفرقة بينها".

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