ترامب: لسنا بحاجة لنفط الشرق الأوسط وغازه.. ولكن

فجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحات مفاجئة عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر"، بخصوص أزمة هجوم "أرامكو" الأخير في السعودية، قائلا: "لسنا بحاجة إلى نفط وغاز الشرق الأوسط".

وقال: "لسنا بحاجة له لأننا أصبحنا أكبر منتج للطاقة في العالم، لكننا سنساعد حلفاءنا".

وأضاف: "في الواقع لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك في الشرق الأوسط، لكننا سوف نساعد حلفاءنا!".

هدّأت تصريحات سعودية وأمريكية، الاثنين، من صعود كبير في أسعار النفط الخام مع بداية التعاملات الأسبوعية، بعد وصولها قرب أعلى مستوى في 4 أشهر.

وفتحت التعاملات الأسبوعية لخام برنت الاثنين، على صعود بنسبة 20 بالمئة إلى 71.9 دولار للبرميل، قبل أن يتراجع البرميل إلى متوسط 65 دولارا، بفعل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب تغريدة على تويتر، أكد خلالها تقديم بلاده خيار السحب من احتياطاتها الاستراتيجية للنفط الخام، وضخها في الأسواق، حال استدعى الأمر ذلك.

وتعرض مجمعان نفطيان في بقيق وخريص يتبعان لعملاق الطاقة العالمي (أرامكو)، إلى هجوم بالقذائف عبر مسيّرات، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعتبر المجمعان، القلب النابض لعمليات "أرامكو"، في مرحلة ما بعد الاستخراج وقبل التصدير أو التكرير، إذ تتم معالجة معظم النفط فيهما، قبيل تحويله للموانئ أو للمصافي التكريرية المحلية.

وبدا واضحا من خلال الهجمات وارتفاع الأسعار، أثر السعودية كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، إذ تنتج بالمتوسط 9.8 مليون برميل يوميا، تصدر منها 6.4 مليون، معظمها يتجه نحو أسواق آسيا.

وتعد "أرامكو" صاحبة المجمعين، أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج برميلا واحد من كل 10 منتجة، وتستحوذ على 70 بالمئة من رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، وهي (سابك) السعودية.

ويرى مطلعون أن الهجمات الأخيرة، قد تؤثر على طرح الشركة في البورصة، لأنه يزيد من تخوفات المستثمرين حول مستقبل الشركة في ظل استمرار الحرب على اليمن، واستمرار تهديدات الحوثي.

