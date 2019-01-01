ليبرمان: إذا لم يحصل نتنياهو على تأييد 61 نائبا فسيعزله حزب الليكود

القدس المحتلة / سما /

في لقاء مع افيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الذي شغل في السابق منصب وزير الخارجية ومن ثم وزير الحرب، في حكومات نتنياهو السابقة، قال انه يتوقع من قيادة حزب الليكود ان تعزل رئيس الحزب بنيامين نتنياهو في حال لم يتمكن من حشد 61 نائبا لتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف ليبرمان اثناء لقاء مصور اجراه معه موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت احرنوت"، انه لن يجلس في حكومة مع القائمة "المشتركة" التي تعتبر ممثلا للمواطنين العرب في اسرائيل كما انه لن يجلس في حكومة تضم حزب ميرتس او الأحزاب المتدينة اليهودية.

يذكر ان حزب يسرائيل بيتينو حصل في الانتخابات الأخيرة على 5 مقاعد ولم يوافق على الالتحاق بالائتلاف الحكومي الذي يتصدره نتنياهو مما خلق ازمة ائتلافية لم يتمكن معها نتنياهو من تشكيل حكومة مما دفع البلاد الى انتخابات جديدة بعد عدة أشهر.