خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ... العاهل الاردني يدعو لرفض الاجراءات الاسرائيلية

عمان /سما/

أكد الملك عبد الله الثاني خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أهمية تكاتف الجهود الدولية إزاء رفض كل الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وحسب بيان للديوان الملكي شدد الملك على أهمية توحيد المواقف الدولية حول حل الدولتين، وثمن موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي الداعم لهذا الحل. وشملت المباحثات الهاتفية سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات .