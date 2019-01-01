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بلاغ عاجل ضد كاتب صحفي مصري أساء لقيادات مقربة من السيسي

الإثنين 16 سبتمبر 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلاغ عاجل ضد كاتب صحفي مصري أساء لقيادات مقربة من السيسي


القاهرة /وكالات/

تقدم المحامي المصري محمد حامد سالم، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الكاتب الصحفي المصري مسعد سليمان حسن وشهرته مسعد أبو فجر، وذلك بتهمة الإساءة لقيادات الدولة.

وطالب سالم في بلاغه بتقديم مذكرة للإنتربول الدولي، لسرعة القبض على مسعد أبو فجر، وذلك لما بثه من شائعات في فترة بغاية الحرج للدولة المصرية، وذلك لمساعدة محمد علي والذي يبث الشائعات ويسيء للدولة المصرية.

وفي وقت سابق، تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد وائل غنيم لتطاوله على رئيس الجمهورية.

المصدر: وكالات

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