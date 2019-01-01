  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فنانة مصرية: المخرج خالد يوسف أجبرني على مشهد "إغراء"

الإثنين 16 سبتمبر 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فنانة مصرية: المخرج خالد يوسف أجبرني على مشهد "إغراء"


القاهرة /وكالات/

قالت الممثلة المصرية، حورية فرغلي، إن المخرج خالد يوسف "ظلمها" في فيلم "كلمني شكرا"، بعد أن أجبرها على تصوير مشهد إغراء غير موجود في السيناريو.

وأكدت فرغلي لموقع "العربية نت" أن المخرج أصر على تصوير المشهد الذي تسبب لها في متاعب على المستويين الفني والإنساني، حيث قررت بعدها عدم تصوير مشاهد مماثلة تخلع فيها ملابسها بالشكل الذي أظهره الفيلم.

وأشارت الممثلة إلى أنها حاولت تغيير نظرة الجمهور إليها بعد هذه الواقعة، عبر تأدية أدوار مغايرة في أعمال لاحقة.

وتابعت بالقول: "كنت قليلة الخبرة وقتها، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد".

وشاركت فرغلي في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة، كمسلسل "مملكة الغجر" الذي عرف مشاركة الفنانة فيفي عبده، وفيلم "حملة فرعون" الذي جسد دور البطولة فيه الفنان عمرو سعد.

المصدر: وكالات

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .. فما هي ؟

تونس : المرشح السجين نبيل القروي يتأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

امريكا: ايران هاجمت منشات النفط السعودية بـ 12 صاروخ كروز

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

بتوجيهات من المستوى السياسي.. الاحتلال يفرض اغلاقا شاملا على الضفة والقطاع

نتنياهو : نستعد لشئ خاص سيفاجئ حركة حماس في غزة

مصادر دبلوماسية غربية تكشف الملامح النهائية لـ«صفقة القرن»

1467358838717429

لأول مرة.. نتنياهو يتعهد بضم كريات اربع و"المناطق اليهودية" في الخليل الى اسرائيل بعد فوزه بالانتخابات

هارتس تكشف : نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عدوان على غزة