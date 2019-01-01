الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، آلية وكشف السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وذكرت الداخلية في بيان صحفي أن السفر عبر معبر رفح غداً سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية عشرة + الحافلتان: الثالثة عشر، والرابعة عشر من كشف (9/8).

ولفتت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، داعية إلى التواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.