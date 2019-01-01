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توضيح هام بخصوص مساهمات 6% للمتقاعدين العسكريين بغزة

الإثنين 16 سبتمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح هام بخصوص مساهمات 6% للمتقاعدين العسكريين بغزة


غزة / سما /

كدت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بقطاع غزة، أنه تم تحديد آليات الصرف لمساهمات 6% من المتقاعدين العسكريين.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، انه باستطاعة كل متقاعد أن يعرف ويطلع على تاريخ الصرف، حسب التاريخ الذي يرد من الإدارة المالية المركزية حسب النظام بالتأمين والمعاشات.

وشددت الهيئة أن هذا العمل لم يكن لينجز لولا الاستمرارية في التعاون والتنسيق المشترك بين التأمين والمعاشات بغزة والهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أنه باستطاعة أي متقاعد الاستفسار من خلال مراجعة مكاتب الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بجميع محافظات غزة.

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