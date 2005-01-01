أمل جادو أول فلسطينية بمنصب وكيل وزارة الخارجية

رام الله / سما /

عيّن الرئيس محمود عباس، السفيرة أمل جادو، في منصب وكيل وزارة الخارجيّة، بعد أن كانت مساعد الوزير لشؤون أوروبا.

والسفيرة جادو من مخيم عايدة للاجئين ببيت لحم، وعملت في السلك الدبلوماسي لأكثر من عشر سنوات، وبتعيينها في منصب وكيل وزارة الخارجيّة تكون أول امرأة فلسطينية تتولى هذا المنصب.

وكانت جادو أنهت دراسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية من جامعة فلتشر للدبلوماسية والعلاقات الدولية، وهي زميل الدراسات العليا بجامعة هارفارد.

وبدأت عملها عام 2005 برتبة مستشار أول في بعثة فلسطين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وسبق أن عملت في ديوان الرئاسة وفي مجلس الوزراء، وتولت منصب نائب السفير الفلسطيني في واشنطن، وعملت في السنوات الأخيرة بمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاوروبية.