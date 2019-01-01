وزير الاتصالات يعلن عن تزويد خدمة الانترنت بشكل أفضل وتخفيض الاسعار

رام الله / سما /

أعلن وزير الاتصالات اسحق سدر، عن خطة جديدة للعمل على تزويد خدمة الانترنت بشكل افضل وتخفيض الاسعار .

واوضح سدر في حديث لإذاعة فلسطين أن هناك خطة لتخفيف تكلفة هذا خط النفاذ موضحًا ن الشركات المزودة لهذه الخدمة لديها توجها عمليا لخفض الاسعار منها شركة بال تل مشيرا الى تشكيل لجنة من قبل خبراء في وزارة الاقتصاد وشركات اتصال مختلفة لوضع تصور للحصول على خدمات تناسب واحتياجات المواطن.

واضاف سدر أن شركات الاتصال الفسطينية تتعرض لصعوبات عدة جراء منع سلطات الاحتلال حصول الشركة على أجهزة ضرورية للاتصال مما ينعكس على قيمة الاسعار وجودة الاتصال.

هذا ومن المقرر ان يتم توجيه رسالة للوكالة الدولية للاتصال في الاسبوع القادم تتضمن مجمل الانتهاكات الاسرائيلية والخروقات القانونية لمجال الاتصال الفلسطيني.