19 ألف شرطي "إسرائيلي" سيؤمنون الانتخابات غدًا

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، اليوم الإثنين، إنه سيتم نشر 19 ألف شرطي في مراكز الاقتراع لتأمين الانتخابات الإسرائيلية غدًا الثلاثاء.

وأوضح أردان في تصريحات نقلتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أن مهام الشرطة ستتركز في الحفاظ على النظام العام خلال عملية التصويت، ومنع عمليات تزوير، وسيتم تزويد بعضهم بكاميرات للتوثيق، وتوزيع 3 آلاف كاميرا على مراقي لجنة الانتخابات لضمان نزاهتها.

واستكملت الشرطة "الإسرائيلية" استعداداتها اللازمة ليوم الانتخابات، وسينتشر أفرادها والمتطوعين في محيط مراكز الاقتراع لضمان الأمن العام وحق الناخب في الإدلاء بصوته وفق القوانين.

وأوضحت الشرطة أنها لن تسمح لأية جهة بعرقلة سير الانتخابات والمساس بنزاهتها.