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إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان

الإثنين 16 سبتمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تغلق المجال الجوي على حدود لبنان


القدس المحتلة / سما /

أغلقت سلطات الطيران الإسرائيلية، اليوم الاثنين، المجال الجوي بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أمام حركة المرور المدنية حتى صباح يوم الثلاثاء.

ووفق ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن سلطات الطيران الإسرائيلية لم تعط أي تبرير لهذه الخطوة.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن عمق المجال الجوي المغلق يمتد حتى مسافة 6 كيلو متر، مشيرة إلى أن القرار يشمل مطار "كريات شمونا"، وهي مستوطنة حدودية مع لبنان، ويستمر حتى صباح الثلاثاء.

وكان "حزب الله" أعلن عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في التاسع من سبتمبر الجاري في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان.

جاء ذلك، بعدما سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجرت طائرة أخرى، فجر الـ 25 من أغسطس الماضي، في ضاحية بيروت الجنوبية التي تعد معقلا لـ"حزب الله".

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