الديمقراطية تدعو لأوسع تصويت للقائمة المشتركة

رام الله / سما /

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أبناء الشعب في الـ48، لأوسع مشاركة في التصويت للقائمة المشتركة في الإنتخابات الإسرائيلية، التي ستجري عداً الثلاثاء في 17/9/2019.

وقالت الجبهة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن معركة التصويت للقائمة المشتركة، للفوز بأكبر عدد من مقاعد الكنيست، تندرج في إطار التحدي والتصدي لسياسات حكومة نتنياهو وتصريحاته التي باتت تعتبر المصوتين الفلسطينيين العرب هم عدوه الأول في هذه الإنتخابات، الأمر الذي يتطلب رداً على مستوى الحدث ومستوى التحدي.

وأضافت الجبهة، إن القائمة المشتركة، تشكل عنواناً لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني في الـ48، وهي تعبير عن الطيف الواسع للقوى والتيارات والفاعليات الوطنية الفلسطينية، التي تخوض معاركها ضد النظام الفاشي العنصري، ومنظومته القانونية في المؤسسة وفي الشارع، جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا في الـ48، لكشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ومقاومة كل أشكال التهميش والإقصاء الذي يتعرض له شعبنا، والدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه تكفل له حقوق المواطنة كاملة، وتبني له حاضراً ومستقبلاً آمناً.

وختمت الجبهة بتوجيه التحية إلى جماهير شعبنا في الـ48، التي صنعت من صمودها نموذجاً عالمياً، في مواجهة نظام الأبارتهايد الصهيوني، وفي صونها لهويتها وشخصيتها الوطنية والقومية، في أكثر الظروف صعوبة وتعقيداً.