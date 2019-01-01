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اصدار تقرير الانتخابات المحلية الإعادة 2019

الإثنين 16 سبتمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصدار تقرير الانتخابات المحلية الإعادة 2019


رام الله / سما /

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية تقرير الانتخابات المحلية الإعادة التي جرت يوم 13 تموز الماضي خلال العام الجاري في عدد من الهيئات المحلية.

ويعرض التقرير كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية وسيرها ونتائجها، وذلك من خلال فصوله الخمسة التي تشمل جميع مراحل العملية الانتخابية ابتداءً من تسجيل الناخبين وانتهاءً بإعلان النتائج.

كما احتوى التقرير على ملاحق ومرفقات قانونية معززة لما جاء بالتقرير، تضمنت قرارات مجلس الوزراء بإجراء انتخابات الإعادة، وكشف الهيئات المحلية المشمولة بالقرار، وجدول المدد الزمنية والمفاصل القانونية الخاصة بالانتخابات، وقائمة مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، وقائمة أعداد المسجلين الجدد، وكشف الترشح، بالإضافة الى قائمة الاعتراضات والطعون الانتخابية. بالإضافة الى صور بيانية تضمنت بعض احصائيات حول المقترعين والفائزين من حيث العمر والنوع الاجتماعي.

الجدير ذكره هو أن لجنة الانتخابات تقوم بتوزيع تقرير الانتخابات المحلية الإعادة 2019 على المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، وكذلك للهيئات المحلية المشاركة في الانتخابات، وذلك في إطار توثيق العملية الانتخابية كما جرت العادة، تماشياً مع مبادئ اللجنة المتمثلة بالشفافية والمهنية والنزاهة التي تحرص على إتباعها في أداء المهام المناطة بها.

#لجنة الانتخابات المركزية

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