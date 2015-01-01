تشريح جثمان الأسير الشهيد السايح بحضور طبيب فلسطيني اليوم

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه سيتم تشريح جثمان الشهيد بسام أمين محمد السايح، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، في معهد الطب العدلي أبو كبير، بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل الدكتور أشرف القاضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير السايح كان قد استشهد بتاريخ الثامن من أيلول الجاري في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد أن مورست بحقه جريمة طبية ممنهجة ومتعمدة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم، وتراكم للماء على رئتيه، فضلا عن معاناته من تضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب وصلت إلى نسبة 15 %، أدت الى نقصان حاد في وزنه وخلل في عمل أعضائه الحيوية الى أن فارق الحياة.

وأضافت، أن الأسير السايح كان قد حُرم منذ اعتقاله في العام 2015 من الرعاية الصحية اللازمة، وتم إهمال وضعه الصحي بشكل صارخ للقانون، عدا عن احتجازه بظروف لا تتناسب إطلاقا مع حالته المرضية.

يذكر أنه وباستشهاد الأسير السايح، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة الإهمال (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات.