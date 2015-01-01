  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشريح جثمان الأسير الشهيد السايح بحضور طبيب فلسطيني اليوم

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشريح جثمان الأسير الشهيد السايح بحضور طبيب فلسطيني اليوم


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه سيتم تشريح جثمان الشهيد بسام أمين محمد السايح، اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً،  في معهد الطب العدلي أبو كبير، بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني والمنتدب من وزارة العدل الدكتور أشرف القاضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير السايح كان قد استشهد بتاريخ الثامن من أيلول الجاري في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، بعد أن مورست بحقه جريمة طبية ممنهجة ومتعمدة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم والعظم، وتراكم للماء على رئتيه، فضلا عن معاناته من تضخم في الكبد وضعف في عمل عضلات القلب وصلت إلى نسبة 15 %، أدت الى نقصان حاد في وزنه وخلل في عمل أعضائه الحيوية الى أن فارق الحياة.  

وأضافت، أن الأسير السايح  كان قد حُرم منذ اعتقاله في العام 2015 من الرعاية الصحية اللازمة، وتم إهمال وضعه الصحي بشكل صارخ للقانون، عدا عن احتجازه بظروف لا تتناسب إطلاقا مع حالته المرضية.

يذكر أنه وباستشهاد الأسير السايح، ارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ العام 1967، أكثر من ثلثهم بسبب سياسة الإهمال (القتل) الطبي المتعمد داخل المعتقلات.

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

ما علاقة الطائرة التي حامت فوق قصر أمير الكويت بهجوم "أرامكو"؟

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

تونس : المرشح السجين نبيل القروي يتأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

الأخبار الرئيسية

مصادر دبلوماسية غربية تكشف الملامح النهائية لـ«صفقة القرن»

1467358838717429

لأول مرة.. نتنياهو يتعهد بضم كريات اربع و"المناطق اليهودية" في الخليل الى اسرائيل بعد فوزه بالانتخابات

download

معاريف : إسرائيل تتدخل في الانتخابات التونسية وتنشر أخبار كاذبة عن بعض المرشحين

هارتس تكشف : نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عدوان على غزة

دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .. فما هي ؟