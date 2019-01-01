عاصي الحلاني يطمئن جمهوره على صحته بعد الإصابة الخطيرة

وكالات / سما /

طمأن الفنان اللبناني عاصي الحلاني جمهوره على صحته، بعد الإصابة الشديدة التي تعرض لها عقب سقوطه عن ظهر جواده في مزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على إثرها لإحدى مستشفيات لبنان لتلقي العلاج، حيث أصيب بما يشبه الفقدان المؤقت للذاكرة، كما ظهر مؤخراً وهو يجلس في منزله مرتدياً واقيا للرقبة نتيجة السقوط.

وكتب الحلاني في حسابه على “إنستغرام” بعد خروجه من المستشفى: “إلى جميع أحبائي وأصدقائي وجمهوري الوفي وكل من سأل عني من الفنانين الأصدقاء وأهل السياسة… أشكركم جزيلا وعميق الشكر لسؤالكم واطمئنانكم علي. وإنني ممتن لكم… على اهتمامكم ودعواتكم ومحبتكم ولهفتكم”.

وتابع: “سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والفرح والحياة الكريمة، وأطمئنكم أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى وبرعايته له الحمد والشكر.. وإن شاء الله ألقاكم قريباً”.