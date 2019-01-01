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بكين: من غير المقبول تحميل مسؤولية الهجوم على منشآت "أرامكو" لأي جهة دون دلائل قاطعة

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بكين: من غير المقبول تحميل مسؤولية الهجوم على منشآت "أرامكو" لأي جهة دون دلائل قاطعة


بكين/وكالات/

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إنه من غير المقبول تحميل مسؤولية الهجوم على منشآت النفط السعودية لأي جهة من دون دلائل قاطعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحافي في بكين، إن الصين تأمل في أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم جاء من اليمن.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الأدلة من الهجوم الذي ضرب أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم تشير إلى أن إيران تقف وراءه، في حين نفت إيران هذا الأمر، معتبرة أن "نسب هجوم أرامكو لإيران لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار الحد الأقصى من الكذب".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

المصدر: "رويترز"

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