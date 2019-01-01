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لندن: الهجوم على منشآت "أرامكو" خطير لكن يجب معرفة المسؤول عنه قبل اتخاذ أي رد

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لندن: الهجوم على منشآت "أرامكو" خطير لكن يجب معرفة المسؤول عنه قبل اتخاذ أي رد


لندن/وكالات/

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن الهجوم على منشآت النفط السعودية خطير وشائن، لكن من المهم معرفة الحقائق الكاملة بشأن المسؤول عنه قبل اتخاذ أي رد.

وذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن الهجوم "كان انتهاكا عنيفا للقانون الدولي"، مضيفا أن المملكة المتحدة تقف بقوة إلى جانب المملكة العربية السعودية.

وقال راب: "بالنسبة للمسؤول، فإن الصورة ليست واضحة تماما، نريد الحصول على صورة واضحة، وسنحصل عليها قريبا".

وأضاف أن "الهجوم كان خطيرا جدا على المملكة العربية السعودية والمنشآت النفطية وله آثار على أسواق النفط العالمية وإمداداتها. إنه عمل خطير للغاية وفاضح ونحن بحاجة إلى استجابة دولية واضحة وموحدة قدر الإمكان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من يقف وراء هجمات "أرامكو" ومستعدة للتحرك، لكنها تنتظر تقييم الرياض للحادث، وكيفية التعامل معه.

وكتب ترامب على "تويتر" مساء أمس الأحد: "تعرضت إمدادات النفط السعودية لهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ونحن مستعدون (للتحرك) بناء على التحقق، لكننا ننتظر الاستماع للمملكة حول من يعتقدون أنه تسبب في الهجوم وما هي الشروط التي سنواصل العمل بموجبها!".

المصدر: "رويترز"

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