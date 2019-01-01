  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

براد بيت يتحدث لرائد فضاء حقيقي بعد دوره في فيلم من الخيال العلمي

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
براد بيت يتحدث لرائد فضاء حقيقي بعد دوره في فيلم من الخيال العلمي


وكالات / سما /

ذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأحد ،إن الممثل براد بيت سيحظى بفرصة للحديث مع رائد فضاء حقيقي على متن محطة الفضاء الدولية بعد أن أدى دور كرائد فضاء في أحدث أفلامه.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن بيت 55/ عاما/ سيناقش كيف سيكون العيش والعمل في الفضاء، وذلك في حديث مع رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج يوم غد الاثنين.

وفي فيلم "آد أسترا"، تجول بيت عبر النظام الشمسي، بما في ذلك القمر والمريخ.

وقالت ناسا في البيان الصحفي " أوجه الشبه بين الفيلم والوضع الحالي لرحلات الفضاء البشرية تتوقف عند هذا الحد، ما يجعل الفيلم خيالا علميا بعيدا عن الواقع".

وشاهد هيج وزملاؤه في محطة الفضاء الدولية الفيلم في وقت فراغهم..

على الرغم من عدم ذكر ناسا في الفيلم، قدمت الوكالة صورا للفيلم وبعض الخبرة الفنية. وقالت ناسا إنها راجعت أيضا سيناريو "آد أسترا" في بدايات إنتاجه.

وفي كثير من الأحيان تقدم ناسا التي تعتزم إعادة رواد الفضاء إلى القمر في السنوات الخمس المقبلة، خبرتها للأفلام التي تتناول الرحلات الفضائية.

وقدمت سابقا صورا لأفلام الخيال العلمي ومنها أفلام "مارتيان" و"انترستيلار" و"جرافيتي" في إطار جهودها لإثارة الاهتمام باستكشاف الفضاء.

#براد بيت

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يستعد لعملية في غزة.. وهذا ما ابلغته مصر لاسرائيل حول اطلاق الصواريخ

الرئيس يحيل عدداً من القضاة للتقاعد المبكر

تونس : المرشح السجين نبيل القروي يتأهل للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية

مصدر في البيت الأبيض: خريطة بينت عن صفقة القرن في الضفة "غير دقيقة!

غزة: الاونروا تصدر بيانًا غاضبًا بشأن الاعتداء على احدى معلماتها

محذرة من عدوان اسرائيلي.. حماس: خياراتنا كثيرة والمقاومة ستخوض المعركة إذا فرضت عليها

الاعلام العبري يسخر من نتنياهو بعد إهانته في روسيا

الأخبار الرئيسية

مصادر دبلوماسية غربية تكشف الملامح النهائية لـ«صفقة القرن»

1467358838717429

لأول مرة.. نتنياهو يتعهد بضم كريات اربع و"المناطق اليهودية" في الخليل الى اسرائيل بعد فوزه بالانتخابات

download

معاريف : إسرائيل تتدخل في الانتخابات التونسية وتنشر أخبار كاذبة عن بعض المرشحين

هارتس تكشف : نتنياهو يتراجع في اللحظة الأخيرة عن شن عدوان على غزة

دراسة إسرائيلية ترصد سياسة حماس في غزة .. فما هي ؟