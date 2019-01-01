براد بيت يتحدث لرائد فضاء حقيقي بعد دوره في فيلم من الخيال العلمي

وكالات / سما /

ذكرت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأحد ،إن الممثل براد بيت سيحظى بفرصة للحديث مع رائد فضاء حقيقي على متن محطة الفضاء الدولية بعد أن أدى دور كرائد فضاء في أحدث أفلامه.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن بيت 55/ عاما/ سيناقش كيف سيكون العيش والعمل في الفضاء، وذلك في حديث مع رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج يوم غد الاثنين.

وفي فيلم "آد أسترا"، تجول بيت عبر النظام الشمسي، بما في ذلك القمر والمريخ.

وقالت ناسا في البيان الصحفي " أوجه الشبه بين الفيلم والوضع الحالي لرحلات الفضاء البشرية تتوقف عند هذا الحد، ما يجعل الفيلم خيالا علميا بعيدا عن الواقع".

وشاهد هيج وزملاؤه في محطة الفضاء الدولية الفيلم في وقت فراغهم..

على الرغم من عدم ذكر ناسا في الفيلم، قدمت الوكالة صورا للفيلم وبعض الخبرة الفنية. وقالت ناسا إنها راجعت أيضا سيناريو "آد أسترا" في بدايات إنتاجه.

وفي كثير من الأحيان تقدم ناسا التي تعتزم إعادة رواد الفضاء إلى القمر في السنوات الخمس المقبلة، خبرتها للأفلام التي تتناول الرحلات الفضائية.

وقدمت سابقا صورا لأفلام الخيال العلمي ومنها أفلام "مارتيان" و"انترستيلار" و"جرافيتي" في إطار جهودها لإثارة الاهتمام باستكشاف الفضاء.