شيرين تفقد جنينها في الشهر الخامس من الحمل

وكالات / سما /

ذكرت مجلة نواعم الفنية أن الفنانة شيرين عبد الوهاب عادت إلى مصر يوم أمس، بعد رحلة دامت لأكثر من 3 شهور بالولايات المتحدة الأميركية، بسبب حملها.

وأكّدت المجلة عن مصادر صحافية، أنّ شيرين فقدت جنينها والحمل لم يكتمل في شهره الخامس، ثم عادت إلى القاهرة مع زوجها الفنان حسام حبيب وسط حالة حزن شديدة من الطرفين.

هذا وكشف أحد المقربين من شيرين لمجلة"نواعم"، أنّها كانت تتواجد خلال الفترة الماضية في الولايات المتحدة الأميركية، وليس كما يتردّد عن تواجدها في لندن، هذا إلى جانب أنّها لا تعاني من أي مشاكل صحية، كما أنها تريد البعد نهائياً عن أعين وسائل الإعلام، لافتاً إلى أنّ شيرين كانت حاملاً، وكانت تتواجد في أميركا مع زوجها من أجل الاطمئنان على الجنين.