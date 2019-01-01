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نصائح ضرورية لعلاج التهاب الحلق

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نصائح ضرورية لعلاج التهاب الحلق


وكالات / سما /

مع اقتراب فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتظهر معها مشكلة التهاب الحلق، وهي مشكلة شائعة تصيب كثيرين بضعة أيام من العام، وقد تتعدد الأسباب، إذ أن التهاب الحلق ليس مرضاً في حد ذاته ولكنه عرض للعديد من الأمراض.

وأوضحت مجلة "غيزوندهايت. دي" أن سبب التهاب الحلق في الغالب، نزلات البرد، والتهاب اللوزتين، أو أي التهاب آخر في الحلق والفم، والذي تسببه عدوى فيروسية في أغلب الأحيان، وتصاحبه أحياناً بُحة، ما يعني أنها أصابت الحنجرة أيضاً بأحبالها الصوتية، ويمكن أن يكون التهاب الحلق بسبب التهاب حاد في المريء، أو تورم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة.

العلاج

ويمكن علاج نزلة البرد الخفيفة المصحوبة بالتهاب الحلق بالعلاجات المنزلية، ويجب زيارة الطبيب إذا لم تتحسن الأعراض بعد يومين أو ثلاثة بشكل ملحوظ، أو إذا صاحبت الالتهاب مشاكل في التنفس، أو في البلع، أو صعوبة فتح الفم لحد كبير، أو الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.

وللتخلص من التهاب الحلق بسرعة نصحت المجلة الألمانية أيضاً بشرب الكثير من الماء للمساعدة على بقاء الأغشية المخاطية رطبة، وتناول مغلي المريمية، والزعتر والبابونج.

ومن الأفضل البقاء في المنزل والراحة، ما يساعد على تجاوز المشكلة التهاب الحلق.

وحذرت المجلة أيضاً من اللجوء إلى مسكنات الألم لعلاج المشكلة، أكثر من ثلاثة أيام.

#الحلق #الالتهاب

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